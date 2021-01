Positano pronta per la ripartenza: arrivano prime prenotazioni. Intervista a Giuseppe Vespoli

Positano pronta per la ripartenza. Abbiamo intervistato in esclusiva Giuseppe Vespoli, consigliere al turismo, manifestazioni e spettacolo della città verticale, oltre a essere uno stimato imprenditore alberghiero. Finalmente una ventata di ottimismo, alcuni alberghi stanno riaprendo e arrivano le prime prenotazioni. Alcuni americani stanno iniziando a prenotare per settembre. Ecco cosa ci ha raccontato.

“Tramite altre fonti iniziano ad arrivare le prime prenotazioni. C’è chi riceverà il vaccino o è già vaccinato e quindi sta già prenotando le vacanze. Si spera che con il recovery fund maggiori risorse verranno destinate al turismo, che è il nostro volano. Volano non solo della Costiera amalfitana ma di tutta l’Italia.

Rendere la Costiera amalfitana un unicum sebbene i vari comuni abbiano delle differenze: Ravello con la musica, Vietri con la ceramica, Positano con la danza e così via. Abbiamo chiesto a Giuseppe Vespoli cosa pensa di questo progetto comune: “A nome del sindaco e di tutta l’amministrazione c’è sempre stata una voglia di inclusione di tutti i paesi limitrofi, da Capri a tutta la Costiera amalfitana. Si deve provare a fare sistema”.