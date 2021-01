Positano/Praiano: oggi al Porzio l’open day in modalità telematica. In vista delle iscrizioni all’a.s. 2021-22, la Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Statale di Positano e Praiano “Lucantonio Porzio” Stefania Astarita, nell’impossibilità di realizzare “open day” in presenza, dopo aver già pubblicato tre power point per illustrare l’offerta formativa dell’a.s. 2021-22, invita i genitori interessati a un incontro di approfondimento e confronto sui vari ordini di scuola, che si svolgerà in modalità telematica, oggi giovedì 21 gennaio 2021, nelle seguenti fasce orarie e utilizzando i relativi link

ore 15.30-16.30 scuola dell’infanzia:

https://meet.google.com/wss-vzfc-vta

ore 16.30-17.30 scuola primaria:

https://meet.google.com/oqv-ujxo-rpe

ore 17.30-18.30 scuola secondaria I grado:

https://meet.google.com/swj-bjgp-eqs

Qui l’allegato.