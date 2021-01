Positano-Praiano: lunedì 25 riprendono in presenza le scuole secondarie di 1° grado

Positano-Praiano. La Prof.ssa Stefania Astarita, dirigente scolastico del I.C.S. “L. Porzio”, comunica che da lunedì, 25 gennaio 2021, riprenderanno regolarmente le attività didattiche in presenza di tutte le classi di scuola secondaria di I grado di Positano e Praiano, con orario di funzionamento dalle ore 7.55 alle 13.55.

Si ricorda che gli orari di ingresso e uscita saranno scaglionati, ogni cinque minuti, per gruppi classe di alunni. In particolare, a Positano, all’andata saranno utilizzati n. 3 scuolabus, per cui gli orari di ingresso in classe saranno scaglionati tra le 7.55 e le 8.05, e quelli di uscita sono previsti dalle 13.45 alle 13.55.

A Praiano invece, con n. 2 scuolabus, saranno previsti ingressi alle 7.55 e alle 8.00 e uscita alle 13.50 e alle 13.55 Il personale scolastico e gli alunni sono invitati al rispetto rigoroso del Protocollo di sicurezza di Istituto. Si ricorda, infine, l’obbligo di uso della mascherina a scuola, come da comunicazioni già pubblicate.

