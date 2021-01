Positano-Praiano: il 7 riprende la Dad. Dall’11 gennaio rientro a scuola. Scopri le modalità

Positano-Praiano. Stefania Astarita, dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Statale di Positano e Praiano “Lucantonio Porzio”, comunica che:

giovedì 07 gennaio 2021 le attività didattiche riprenderanno nella modalità a distanza per tutti gli alunni dei vari ordini di scuola (infanzia, primaria e secondaria di I grado), a eccezione degli alunni disabili di Positano, per i quali saranno organizzate attività in presenza, in collegamento on line con la classe di appartenenza. Salvo ulteriori provvedimenti, in conseguenza dell’evoluzione del contesto epidemiologico, è previsto il ritorno a scuola secondo il seguente calendario: 11 gennaio, scuola infanzia e classi prime e seconde scuola primaria; 18 gennaio tutte le altre classi di scuola primaria; 25 gennaio scuola secondaria di I grado.

