Positano, porter con targa occultata raggiunge la spiaggia. Scattano denuncia e sanzione

Positano, costiera amalfitana. Questa mattina – come riferisce un agente della Polizia Municipale – un porter per trasporto merci ha raggiunto la spiaggia della cittadina con la targa posteriore occultata con del nastro adesivo. Va precisato che il mezzo in questione non è di Positano. I vigili urbani hanno immediatamente provveduto a sporgere denuncia alla Procura per violazione dell’art. 490 del Codice Penale. E’ stata, inoltre, elevata una sanzione pari ad Euro 83,00 ai sensi del Codice della Strada in materia di accesso abusivo in area pedonale (Villa Marittima). Si attende ora la decisione in merito che verrà presa dalla Magistratura.