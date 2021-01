Positano piange Jannette.

Pubblichiamo il bellissimo ricordo di Cristina D’Aiello

Penso che a positano la conoscevano un po’ tutti!!!! Lei era Jannette una signora americana che amava noi… positano…. la costa amalfitana…… gli italiani!!!!! L anno scorso fu l ultima volta che è venuta e compiva ben 89 anni!!!! Era una forza della natura… nessuno la fermava….. era giovane dentro e un cervello da far impallidire un giovane!!!! Quest anno x causa covid nn è potuta venire e poi dulcis in fundo gli hanno diagnosticato un tumore al cervello!!!! Ieri 31 dicembre 2020 il suo cuore ha cessato di battere… lascia un gran vuoto ma nn la scorderò mai!!!! Faccio questo post …. diciamo x omaggiarla e x farla conoscere a tutti ….. perché persone come lei…. sono rare a trovarle !!!! Ti voglio bene Jannette ….. non ti dimenticherò mai!!!!! ❤️❤️❤️❤️