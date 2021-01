Positano, costiera amalfitana. Oggi la Campania è zona gialla e finalmente anche i ristoranti possono ricominciare a servire i clienti ai tavoli non essendo costretti al solo asporto e consegna a domicilio. Siamo andati in uno dei ristoranti storici della città verticale, “Il Grottino”, situato all’ingresso del paese in località Chiesa Nuova, proprio vicino al Bar Internazionale. Bello vedere la presenza di clienti seduti ai tavoli, si respira un’aria di “normalità” (nonostante l’emergenza non sia superata) che ci fa sperare e ci regala la forza di guardare avanti. Una ripresa del servizio ai tavoli che era oramai vietato dallo scorso 14 novembre. Purtroppo sappiamo benissimo che la situazione sarà altalenante e che la zona gialla non sarà in vigore nei fine settimana. Ma siamo comunque felici di questo passo in avanti.