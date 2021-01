Positano nonostante il lockdown bloccato: tir proveniente dalla Germania incastrato nei tornanti della Chiesa Nuova. Nonostante il lock down, Positano, la perla della Costiera Amalfitana, in questo primo pomeriggio di lunedì 11 gennaio 2021 è stato un paese quasi completamente bloccato a causa di un tir proveniente dalla Germania, il quale si è incastrato nei tornanti della Chiesa Nuova.

Non si capisce come questo sia arrivato, non soltanto per il lock down, quanto anche per il fatto che la strada di Positano non può essere percorsa da questi grandi mezzi.

È stato fondamentale l’intervento di tutti, a partire dai vigili urbani, passando per il sindaco in prima persona e l’amministrazione comunale, per arrivare ai volontari, i quali hanno controllato il traffico e bloccato le macchine che venivano da Sorrento.

Resta ora da capire come sia arrivato: nessuno l’ha visto?