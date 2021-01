Positano, nessun nuovo caso di Coronavirus. Restano 5 i positivi

Positano. Il Comune aggiorna la situazione epidemiologica in città comunicando i dati trasmessi dal Centro Operativo di Protezione Civile. Non si registrano nuovi casi di Coronavirus né ulteriori guarigioni. Restano, quindi, 5 i cittadini attualmente positivi al Covid-19.

Si rinnova, come sempre, l’appello al senso di responsabilità di tutti a rispettare le regole e limitare i contatti al proprio ambito familiare. In questo momento è importante non abbassare la guardia.