Positano, nessun nuovo caso di Coronavirus. Restano 16 gli attualmente positivi

Il Comune di Positano pubblica il quotidiano aggiornamento sulla situazione epidemiologica in città. Oggi non si registrano nuovi casi di Coronavirus ed il numero degli attualmente positivi sul territorio comunale resta fermo a 16.

Si rinnova l’appello al senso di responsabilità di tutti i cittadini nel rispettare le regole e limitare i contatti al proprio ambito familiare sottolineando come in questo momento sia importante non abbassare la guardia.