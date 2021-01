Positano (Costiera amalfitana). In Viale Pasitea, di fronte al ristorante Saraceno d’Oro, ieri sera un incidente ha provocato la rottura del muretto che si vede in foto. Coinvolta nel sinistro ci sarebbe un’automobile. Fortunatamente il Comune è prontamente intervenuto per risolvere il danno già questa mattina.