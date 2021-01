Positano, manca acqua alla Chiesa Nuova senza preavviso. Disagi a inizio mattina per le famiglie , sia per chi deve andare a lavorare sia per chi deve portare i propri figli a scuola. Nella cittadina della Costiera amalfitana ancora non vi è stato nessun avviso dell’Ausino, società di Cava de’ Tirreni che gestisce le risorse idriche in Costa d’ Amalfi .

Positanonews ha sentito il Comune . “Siamo intervenuti immediatamente presso la società che ci ha assicurato che l’erogazione idrica sarà ripristinata a breve”, ci dice l’assessore Raffaele Guarracino.