Positano, lunedì divieto di sosta per pulizia della sede stradale: ecco dove. Per provvedere alla pulizia della sede stradale per consentire il flusso dell’acqua piovana, al fine di evitare un eventuale pericolo per l’incolumità pubblica, lunedì 1 febbraio 2021 dalle ore 7.00 alle ore 18.00, a Positano, la Perla della Costiera Amalfitana, lungo la S.S. 163 dal km ca 13+550 al km ca 13+200, in zona Canneto e Annunziata, vigerà il divieto di sosta con rimozione forzata.

In caso di eventuale impedimento, la presente avrà validità anche nei giorni e negli orari che verranno successivamente indicati.

La presente riguarda esclusivamente l’ambito relativo alla disciplina del traffico e non sostituisce ulteriori autorizzazioni di P.S. igienico – sanitarie, commerciali e tecniche, ove necessarie.

L’installazione della segnaletica stradale, ivi compresa quella recanti i divieti di sosta, resta a totale carico dell’impresa esecutrice i lavori.

Il Comando di Polizia Municipale e la Forza Pubblica sono stati incaricati, altresì, dell’esecuzione della presente ordinanza sanzionando chiunque contravvenga alle disposizioni.

Qui l’allegato.