Positano, lo chef del Rada Nunzio Spagnuolo è tra i 12 finalisti del concorso “Acqua di chef”: ecco come seguire la finale di questa sera

La finale di Acqua di Chef 2020 sta per arrivare; quest’anno, in ottemperanza dei decreti legislativi, sarà trasmessa in Live Streaming sul canale YouTube di ItaliaSquisita, il 18 gennaio a partire dalle ore 17:30.

Dal Nord al Sud, dalle isole alle montagne, in città e territori molto diversi tra loro, i partecipanti hanno declinato i piatti più amati della “loro tradizione” in chiave contemporanea, valorizzando le materie prime, attraverso la ricerca di nuove tecniche e composizioni inedite, per celebrare la cultura gastronomica attraverso tre ricette iconiche del panorama gastronomico italiano: pasta fresca, polpette e pizza.

Qui di seguito i nomi dei finalisti e le ricette in gara:

Chef categoria “pasta fresca”

Arianna Gatti – Miramonti l’altro

Raffaele Lenzi – Il sereno, Berton al Lago

Giacomo Sacchetto – Ristorante La Cru

Giovanni Gigante – Brando a casa

Chef categoria “polpette”

Antonio Bufi – Yuki Cucina Giapponese

Francesco Sodano – Il Faro di Capo d’Orso

Giuseppe Tarantino – Ristorante Corbezzoli

Nunzio Spagnuolo – Rada Restaurant

Pizzaioli

Fabio Zanatello e Pasquale Moro – Delight

Luigi Coppola – Casa Coloni

Mattia Cicerone – Pizzeria Roco’s Lab

Gruppo Cocciuto – Cocciuto Milano

Le loro creazioni verranno introdotte da Carlo Spinelli ed esaminate da una giuria d’eccellenza composta da: Gennaro Esposito, Valeria Piccini, Enzo Coccia, Fiorella Baserga e Paolo Gramaglia.

I vincitori dell’evento, uno per categoria, saranno protagonisti di una video web serie di ItaliaSquisita e riceveranno una speciale fornitura ad opera del main sponsor Ferrarelle, e dei partner Mulino Caputo e Birra Baladin.