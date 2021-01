Positano, l’Hotel Conca d’Oro riapre per San Valentino

Positano si prepara alla ripartenza. L’Hotel Conca d’Oro riapre in occasione del giorno di San Valentino e già arrivano le prime prenotazioni di coppie che desiderano trascorrere la giornata dell’amore a Positano, città romantica per eccellenza. Arianna Esposito, una delle titolari dell’Hotel Conca d’Oro, ha dichiarato a Positanonews: “La gente vuole tornare a viaggiare. Al momento le prenotazioni sono ovviamente esclusivamente da parte di italiani, in attesa che ci siano sviluppi nella situazione a livello europeo e mondiale. Noi vogliamo provare a ripartire con entusiasmo e fiducia”.

E siamo certi che l’Hotel Conca d’Oro offrirà alle coppie di innamorati una serata dall’atmosfera magica con la possibilità di cenare a lume di candela con un panorama mozzafiato.