Positano: i lavori al costone roccioso sulla SS 163 procedono. Tolti i passi adesso gli operatori proseguono con il posizionamento delle reti. Ci troviamo, come detto, sulla SS 163 Amalfitana al confine con la Statale sorrentina 145 andando verso Piano di Sorrento.

Positanonews è sul posto per verificare la situazione. “Siamo impegnati con il piantonamento per mettere le reti. Utilizziamo come strumento la stazione topografica per vedere se le reti sono piantonate bene. Da qui si riesce a controllare tutto e a individuare il punto preciso”, ci ha spiegato un operatore.