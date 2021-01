Positano, la Minoranza chiede chiarimenti ufficiali sull’allagamento del nuovo edificio comunale

Sul profilo social del Gruppo di Minoranza “Su Per Positano” si ritorna sull’allagamento dell’Aula Consiliare nel nuovo edificio consiliare.

Tramite un colloquio informale, abbiamo avuto informazioni in merito all’allagamento della Casa Comunale.

Il problema sarebbe derivato da un collegamento delle condutture dell’aria condizionata e quelle della rete fognaria. Ovvero l’acqua che é risalita dalla rete fognaria, si é riversata nei condotti dell’aria, dunque a parer nostro risulta essere un malfunzionamento.

Al momento la sala consiliare é stata risistemata e per fortuna l’affresco non ha subito alcun danno.

Queste sono le informazioni in nostro possesso, al momento.

Ci aspettiamo dei chiarimenti e delle dichiarazioni ufficiali da chi di dovere.