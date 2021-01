Positano . La magia della notte di Capodanno che si ripete nel 2021. Pochi, come è giusto che sia, ma belli i fuochi d’artificio di questa notte hanno salutato questo 2021 che tutti speriamo migliore. La perla della Costiera amalfitana sembra sospesa fra mare e cielo in attesa della fine di questa pandemia. Noi non possiamo che augurare Buon anno ai tanti che li leggono e vedono Positanonews come un ponte fra la Costa d’ Amalfi e quella di Sorrento . Grazie