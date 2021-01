Positano. La buona notizia, negativi i primi test degli uomini dell’Arma

Positano ( Salerno ) . La buona notizia di oggi riguarda gli esiti negativi dai test per il Coronavirus Covid – 19 degli uomini dell’Arma, fra questi anche di chi guida la stazione . Gli uomini dell’Arma tutti sottoposti a test, il fatto di sottoporsi al test non significa essere sospetti dal contagio di questa pandemia, anche se , come i sanitari che ci salvano la vita, sono categorie a rischio. Categorie che affrontano in prima linea il lavoro e fra questi ci sono i carabinieri , la Costiera amalfitana tutta è monitorata dagli uomini della Fedelissima. Fra chi si è sottoposto a test per il Coronavirus Covid-19 pubblicamente nel drive in allestito in “Piazza dei Racconti” . Dunque sottoporsi al test è una giusta misura di prevenzione e monitoraggio al quale si sono sottoposti i nostri uomini dell’Arma che ringraziamo per il loro lavoro e umanità per la sicurezza di tutti noi .