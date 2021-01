Positano, intervista al sindaco Guida: “Entro fine mese screening per tutti i soggetti a rischio”

Positano (Costiera amalfitana). Intervista al sindaco Giuseppe Guida. Gli abbiamo chiesto com’è l’andamento epidemiologico nella città verticale, anche a seguito dei tamponi fatti stamane. “Il Coc è in riunione permanente perché c’è una situazione in evoluzione. Attualmente abbiamo 16 positivi”, ha spiegato Guida, sottolineando che tutte le persone entrato in contatto con i 16 – circa una cinquantina – sono in quarantena in attesa di esito.

“Oggi in modalità drive l’Usca ha effettuato in Piazza dei Racconti circa 40 tamponi. In due giorni avremo i risultati e sicuramente una situazione più chiara. A parte questi cluster, non verifichiamo altre situazioni di allarme”. Quindi i contagi e i contatti sono fortunatamente circoscritti. Il sindaco invita comunque alla responsabilità generale.

Purtroppo, come ha evidenziato Guida, si verifica un problema di comunicazione con i cittadini che si rivolgono a laboratori privati. “Infatti avevo pubblicato un’ordinanza in cui chiedevo ai soggetti di comunicare con noi già prima di fare il tampone”. Ciò serve a monitorare al meglio il dilagarsi del virus. “Sono sempre stato molto aperto e vicino alla cittadinanza di Positano. Credo che non sia necessario imporre ulteriori misure restrittive”. L’appello del sindaco Guida è alla responsabilità di ogni cittadino.

“Vorremmo fare entro la fine del mese uno screening di massa per i soggetti più a rischio”, ha concluso