Positano: in corso tamponi in modalità “drive in” in Piazza dei Racconti

Positano (Costiera amalfitana). Come già preannunciato nei giorni scorsi, questa mattina venerdì 8 gennaio in Piazza dei Racconti sono in corso tamponi in modalità drive in. Parliamo di circa 40 test a seguito dell’aumento dei contagi e per avere la situazione sotto controllo. Uno screening sulla popolazione il cui esito verrà comunicato nei prossimi giorni. Intanto, ieri non si sono registrati nuovi casi di Coronavirus ed il numero degli attualmente positivi sul territorio comunale di Positano resta fermo a 16.