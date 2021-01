Positano in cordoglio: Gaetano Fusco non ce l’ha fatta

Positano piange la scomparsa di Gaetano Fusco, trasportato ieri in eliambulanza a Salerno. Il caro Gaetano, 74enne positanese, ieri è giunto in codice rosso all’ospedale di Castiglione di Ravello, dal quale i medici hanno predisposto il trasferimento all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno, con eliambulanza in partenza dal porto di Maiori.

La comunità è scossa da una notizia simile, tanto quanto i familiari, a partire dal figlio Pietro, i fratelli, le sorelle, i nipoti e l’intera famiglia che annuncia la perdita con il volto segnato dalle lacrime. Il rito funebre si terrà domani, sabato 2 gennaio alle ore 18:00, presso la Parrocchia di Santa Maria Assunta di Positano.

