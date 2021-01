Positano, il saluto del Maresciallo Davide Cono: “Oggi termina la mia avventura lavorativa nei territori di Positano e Praiano”. Ecco quanto ha scritto sulla sua pagina Facebook il Maresciallo Davide Cono:

Si dice che per ogni cosa c’è un tempo. Sembra sia vero e ogni volta che giunge il momento sembra che ci siano due sentimenti contrastanti. E’ vero!

Non avrei mai pensato che potesse accadere anche a me che dopo quasi dieci anni trascorsi in Costiera Amalfitana, oggi termina la mia avventura lavorativa nei territori di Positano e Praiano perché destinato ad altro incarico molto gratificante e prestigioso. Il dover lasciare due splendide Comunità come quelle di Positano e Praiano, alle quali sono legatissimo e composta da persone splendide, mi rattrista parecchio. In questi anni entrambe le comunità hanno contribuito notevolmente ad accrescere la mia esperienza professionale e gli stimoli quotidianamente ricevuti hanno contribuito ad accrescere la voglia di migliorarmi sia riguardo all’aspetto professionale, sia dal punto di vista umano.

Allo stesso tempo sono felice e contento per il nuovo incarico da me fortemente voluto.

Non avendo avuto la possibilità di incontravi tutti – data anche la particolare emergenza COVID – ho preferito scrivere due righe per salutare tutti indistintamente e augurarvi ogni bene.

Affettuosi saluti e ringraziamenti li rivolgo anche anche agli amministratori di Positano e Praiano (compresi i predecessori), alle Autorità Civili e Militari i quali si sono sempre rivelati validi collaboratori.

Vi abbraccio tutti con la consapevolezza di rivedervi presto.

La redazione di Positanonews formula i suoi più sinceri auguri al Maresciallo Davide Cono per la sua nuova avventura!