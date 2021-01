Positano, il raccordo di Massimo Fiorentino sul padre Vito: “Aiutava tutti con il suo calesse. Anche gli ebrei”

Positano. Oggi 27 gennaio, il Giorno della memoria, riportiamo il racconto di Massimo Fiorentino su suo padre Vito, grande medico che ha aiutato tutti negli anni d’oro del suo operato: “Mio padre Vito in calesse per cercare di aiutare tutti gli ebrei giunti a Positano. Ognuno di loro doveva essere salvato. Dal 1924 al 1947 è stato medico condotto di Positano, quando nella città verticale non c’erano le strade e per arrivare a Nocelle si doveva salire con mille scalini”.

Vito Fiorentino, come ci ha raccontato il figlio Massimo, si muoveva e andava dappertutto per il paese. L’obiettivo era cercare di stare vicino a ogni cittadino bisognoso. “Mio padre ha aiutato tutti i perseguitati dai fascisti e nazisti, non solo gli ebrei”, ha proseguito Massimo. “Prescriveva di tutto, anche cure di iodio. Si spostava con il suo calesse, di notte, di giorno e persino con la pioggia. In qualsiasi momento”.