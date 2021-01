Positano, il passaporto sanitario per il turismo: un coro di sì. Si tratta di una proposta che potrebbe essere utile per far ripartire il turismo al più presto, in modo da sbloccare l’economia. Noi di Positanonews abbiamo chiesto a vari imprenditori della perla della Costiera Amalfitana ed al sindaco Giuseppe Guida cosa pensassero di questa idea.

Il primo cittadino di Positano auspica che anche gli operatori turistici vengano vaccinati al più presto, dopo i sanitari e le prime categorie a rischio, per poter accelerare la ripresa dell’economia.

Abbiamo, inoltre, anche Ambrogio Carro, imprenditore e presidente di Positano LifeStyle e Gianmaria Talamo. “Ben vengano queste iniziative che possono far smuovere il turismo al più presto. Qualsiasi iniziativa del genere è sicuramente un indice positivo per il nostro territorio, che ha bisogno di ripartire il più presto possibile”.

Con una certa ironia, invece, ci ha risposto Marco Aonzo: “Credo che Positano abbia vissuto comunque un bel periodo, perché un paese non invaso dagli autobus e da meno persone è un paese più a misura umana. Ovviamente i problemi ci sono, ma dovremmo rivedere il nostro modello di turismo. Più che un passaporto sanitario farei un passaporto per l’ignoranza”.