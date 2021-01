Positano. Il messaggio di Antonio Pane per la perdita della cara mamma Giuseppina, che si è spenta all’età di 78 anni.

Ciao Mamma i nostri ultimi anni insieme sono stati difficili. Tanti dolori, sofferenze, ansie, cadevi e ti rialzavi con grande forza ma quello che ti pesava era vedermi stare male. Quando dicevi le preghiere non dicevi mai Gesù fammi stare bene ma fammi morire presto non perché non volevi più combattere ma perché non volevi più farmi soffrire. Il tuo desiderio si è avverato: ci siamo salutati, hai preso il caffè e mi hai detto che volevi riposare ancora, sono andato a lavorare. E dopo un ora mi hai lasciato.