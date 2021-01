Positano: il Comune lancia il proprio canale Youtube

Positano: il Comune ha creato il proprio canale su Youtube. Il primo video, pubblicato oggi 12 gennaio, si chiama “Positano always in your life”. Una splendida clip con molti spezzoni girati in spiaggia. Compaiono anche i membri dell’amministrazione comunale insieme ad alcuni cittadini con dei cartelli dove si augura buon Natale in diverse lingue.

Ecco l’annuncio sulla pagina Facebook:

“Siamo on-line con il canale Youtube del Comune di Positano!!!