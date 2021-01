Positano, il Comune lancia il progetto “Cerco/Offro lavoro”

Positano (Costiera amalfitana). L’Amministrazione Comunale di Positano, al fine di agevolare la ricerca di lavoro e favorire allo stesso tempo anche le imprese nel reclutamento di figure professionali qualificate, si pone come tramite per l’incontro fra la domanda e l’offerta lavorativa.

Si tratta di un progetto che si aggiunge allo schema di misure rapide e concrete che l’Amministrazione ha intenzione di rivolgere alla popolazione, perché spinti dal desiderio di contribuire al benessere dei cittadini, in qualsiasi campo e sotto ogni aspetto. In tal caso, l’Amministrazione si pone come tramite tra la domanda, che si identifica nella ricerca di lavoro da parte dei lavoratori e l’offerta che, invece, perviene dalle strutture ricettive, ristoranti o altri locali.

I candidati per la ricerca di lavoro potranno inviare il loro curriculum vitae, indicando i settori di specializzazione ed il lavoro che si è interessati a svolgere, con consenso all’utilizzo dei dati personali.

A loro volta, le strutture ricettive, i ristoranti e tutte le attività interessate, potranno mandare una richiesta indicando le risorse necessarie, suddivise per ruoli, compiti o settore lavorativo. Le candidature e le richieste dovranno essere inviate all’Ufficio Turismo del Comune, attraverso una mail al seguente indirizzo: turismo@comune.positano.sa.it.