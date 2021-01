Positano, I.C.S. Porzio: Presentazione offerta formativa a.s. 2021-22

Considerata l’impossibilità di realizzare l’open day in presenza, alla luce dell’Ordinanza regionale n. 1 del 5 gennaio 2021 che lo vieta espressamente, questa istituzione scolastica ha pensato di presentare la sua offerta formativa per l’a.s. 2021-22 in modalità virtuale, attraverso tre power point, pubblicati sul sito istituzionale, unitamente a un link di guida alle iscrizioni online. I genitori degli alunni che sono interessati a iscriversi nell’a.s. 2021-22 alla scuola dell’infanzia, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di I grado del nostro Istituto, sono invitati, pertanto, a prendere visione dei power point, per conoscere la nostra offerta formativa, anche in vista di un altro incontro a distanza con la Dirigente Scolastica, che sarà calendarizzato a breve, e che rappresenterà un’ulteriore occasione di confronto.

