Positano. Grande successo per il concerto che si è svolto a partire dalle 12.30 nella sala del Comune con lo sfondo degli affreschi ritrovati nella Villa Romana. Un segnale di rinascita nel segno dell’arte e della musica.

Da brividi le voci del soprano Antonella De Chiara e del tenore Daniele Zanfardino, accompagnati dall’Ensemble lirico italiano, con Giuseppe Di Bianco al pianoforte, Salvatore Dell’Isola al clarinetto ed Armando Rizzo alla fisarmonica. Si sono alternati brani di Verdi, Strauss, Morricone e Piazzolla con i quali Positano ha dato il benvenuto al 2021.

In tanti hanno seguito il concerto in streaming sulla pagina Facebook del Comune di Positano, in un grande abbraccio virtuale che profuma di speranza per la città verticale.