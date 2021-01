Positano, gli auguri di Mario Iovieno, dj del Music on the Rocks: “2021 regalaci la normalità”

Positano. Il dj del Music on the Rocks Mario Iovieno, con un post sulla sua pagina Facebook, formula gli auguri per il nuovo anno: “È stato un anno difficilissimo! Ma in ogni cosa che abbiamo fatto ci abbiamo messo tanto amore, impegno e determinazione! Non ci siamo mai arresi nonostante le difficoltà e imprevisti, ma ora guardando i risultati del 2020 penso che qualcosa siamo riusciti a farlo! Un grande GRAZIE a tutti quelli che hanno contributo a realizzare le nostre canzoni: cantanti, musicisti e naturalmente etichette discografiche. Un super GRAZIE a tutti quelli che le hanno supportate: Radio, DJ’s, playlist varie e molto altro! Diciamoci la verità il mondo senza musica sarebbe un luogo inospitale e privo di fantasia! Auguri di Buon Anno a tutti e che questo nuovo anno ci possa far riabbracciare come prima. 2021 regalaci la normalità”.