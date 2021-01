Positano. Fabrizio Knight e le sue battaglie sull’ambiente, una mappa marina sulla Posidonia

Positano ( Salerno ) . Fabrizio Knight e le sue battaglie sull’ambiente, una mappa marina sulla Posidonia. Sono tante le cose che dovremmo sapere sui tanti che hanno scelto di essere cittadini della perla della Costiera amalfitana pur non essendovi nati, fra queste storie oggi ricordiamo Fabrizio Knight, purtroppo scomparso ieri sera. Fabrizio Knight fu fra i fondatori dell’associazione Posidonia, con Lolò Mandara, Giulio Mascoli, Mario Attanasio ed altri. Fra le epiche battaglie, ricordiamo Mascoli che arrivò a denunciare il sindaco di Massa Lubrense per la discarica di Torca, fogna a cielo aperto davanti all’isola di De Filippo, che portò Bassolino Governatore della Campania a vederla incredulo in prima persona. Fabrizio Knight combatteva contro la pesca di frodo e il depredamento dei fondali marini, con le sue amicizie , grazie a una squadra di sub, come ci raccontano, si fece fare anche una mappa della Posidonia, la prateria marina che protegge la fauna marina, da Positano a Praiano verso Amalfi. Insomma molto prima del Parco Marino di Punta Campanella c’è stato chi ha pensato a proteggere l’ambiente marino , un gruppo di intellettuali di Napoli , con dei positanesi illuminati, che volevano migliorare il paese, e lui era fra questi.

