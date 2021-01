Positano, ecco come scaricare il modello di domanda per i buoni spesa. L’amministrazione comunale di Positano, la perla della Costiera Amalfitana, è pronta a tutelare i suoi cittadini con interventi per il sostegno dei meno abbienti. Con delibera di giunta comunale n. 158 del 29.12.2020, all’unanimità di voti favorevoli resi per alzata di mano, sono stati stabiliti i criteri di assegnazione delle risorse stanziate per la solidarietà alimentare come da allegato A), incaricando il Responsabile dei Servizi Sociali degli atti conseguenziali, ivi compreso l’impegno di spesa.

Inoltre, è stato stabilito anche che in caso di insufficienza dei fondi verranno esclusi i richiedenti che avranno totalizzato un punteggio più basso.

Qui la delibera.

Qui l’allegato A.