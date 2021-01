Positano e Costiera amalfitana controlli anti Covid dei carabinieri. Gli uomini dell’Arma presenti sempre, anche di notte dunque, in modo particolare per far rispettare le misure di contenimento del coronavirus Covid-19 in Costa d’ Amalfi. Controlli a Positano, Praiano, Amalfi, Ravello, Minori e Maiori, ma se non c’è la responsabilità personale sono inutili , non serve a fermare il coronavirus Covid-19. Occorre la coscienza dei cittadini in primi a fare il controllo su se stessi, di certo i carabinieri non possono entrare nelle case