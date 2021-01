Positano. Domani apre il Blu Bar

Positano, Costiera amalfitana . Una bella notizia per la Costa d’ Amalfi, un locale molto apprezzato e un servizio in più in spiaggia anche per chi vuole semplicemente godersi un caffè o una bibita vicino al mare. Ricordiamo che il Blu Bar è anche ristorante-pizzeria. Il locale si trova in Via Marina Grande 4.

“Il Blu Bar è un luogo di ritrovo e ristoro di Positano. Un posto incantevole dove puoi stare in tutta tranquillità a bere un ottimo drink, una birra selezionata, un aperitivo in completo relax. Il personale è gentile, preparato e ti fa sentire a casa tua“.

Questa è solo una delle tante recensioni che è possibile trovare su TripAdvisor.

Ecco il loro post

Finalmente da domani il Blu Bar riapre.

Vieni a gustare un aperitivo, in piena sicurezza, direttamente in Spiaggia Grande a Positano!

