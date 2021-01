Positano . Danilo Stinga un “fior” di chef a “Casa Mele”. Il “Maradona” di Raf Mandara

Danilo Stinga ci sorprenderà questa estate, gli amici ( nella foto d’archivio ) ci hanno segnalato da settimane la straordinaria bravura di questo chef che farà parlare di se

Positano ( Salerno ) . Una bella notizia quella che abbiamo appreso al “Grottino” nelle scorse settimane, altro gioiello di Raffaele Mandara, quella di Danilo Stinga che continua il suo percorso prestigioso a “Casa Mele” . Un “fior” di chef che vede le “stelle” e Raf Mandara è un ottimo “talent scout” come già ha dimostrato che Fumiko Saki che sempre da “Casa Mele” sta ora inseguendo probabilmente la stella Michelin.

Danilo dopo l’alberghiero a Maiori ha fatto un percorso straordinario dal Monastero di Santa Rosa con lo chef Christoph Bob a “Un Piano nel Cielo” di Casa Angelina a Praiano , prestigioso albergo della Costiera amalfitana , anche lui come Fumiko è stato da Don Alfonso a Sant’Agata di Massa Lubrense, il meglio dalla Costa di Sorrento a quella di Amalfi, non solo è passato in Australia a Sidney con Tetsuya Wakuda , tre stelle Michelin, fondamentale l’esperienza Martín Berasategui Olazábal è uno chef spagnolo esperto di cucina basca e proprietario di un ristorante omonimo a Lasarte-Oria, in Spagna, che ha ricevuto tre stelle Michelin dal 2001. Detiene dodici stelle in totale, più di qualsiasi altro chef spagnolo

In pratica Danilo è stato con i migliori chef del mondo, e Raffaele Mandara, che oltre a essere un grande chef è un ottimo selezionatore di risorse umane, ha trovato il suo “Maradona” per la sua squadra, e per un tifosissimo azzurro come Raffaele è il massimo. E c’è già chi lo apprezza alla grande.

Casa Mele è già un ristorante di eccellenza per Positanonews, e si conferma tale

