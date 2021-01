Positano, costiera amalfitana. Daniele Esposito ed Alessio Mandara, da sempre attento all’ambiente, ha pubblicato le foto ed il video dell’avvenuto di un altro cannizzo alla deriva. Si tratta di dispositivi da pesca artigianali, costituiti da un galleggiante (bidoni di plastica e foglie di palma) e di un ancoraggio sul fondo (un lungo filo di polipropilene, legato attorno ad un peso di cemento o rocce, che agisce come zavorra). Ringraziamo Daniele ed Alessio per il loro costante impegno a tutela e difesa del nostro mare e della bellezza della nostra città, con l’augurio che anche altri possano seguire il suo esempio in modo da rendere Positano sempre più bella e pulita, nel rispetto della natura e dell’ambiente che ci circonda.