Positano. Consegnato il calendario 2021 al Vescovo Michele Fusco. Grande successo per il calendario ufficiale 2021 di Positanonews: sicuramente uno dei calendari più iconici degli ultimi anni, ogni mese è caratterizzato da una favola tratta dal libro Favolemia dell’attore-autore positanese Giuseppe Rispoli. Sono stati scelti dall’autore i racconti che più si legano a Positano, affiancate dalle foto di Giuseppe Di Martino, Raffaele Di Martino VEP e Daniele Esposito, scelte per rappresentare le favole in immagini.

Questa sera un’immensa gioia: il calendario è stato consegnato al Vescovo Michele Fusco, arrivato a presiedere la Prima Messa del 2021 nella perla della Costiera Amalfitana, anche per questo motivo molto attesa dai cittadini positanesi. Di lui tutta la Costiera Amalfitana, ed in maniera particolare Positano e Amalfi, conserva un ricordo eccezionale.

Nato a Piano di Sorrento il 6 dicembre 1963, originario di Positano, è stato parroco sia della Città Verticale che di Amalfi, e dal dal 30 novembre 2017 vescovo di Sulmona-Valva.

È sempre una fonte di grande felicità riaverlo con noi.