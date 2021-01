Positano, con l’Epifania si depongono la Madonna ed il Bambinello

Positano, come è consuetudine, la festività dell’Epifania prevede la deposizione della Madonna e del Bambinello. Anche quest’anno il nuovo parroco don Danilo Mansi, accompagnato dal nuovo sindaco Giuseppe Guida, ha voluto onorare, in sicurezza, questa tradizione. Al termine della messa serale una piccola processione ha accompagnato la statua della Madonna Assunta, dal suo trono sull’altare dove si trovava per il periodo natalizio, verso la cappella di Santo Stefano, la ‘Cappella Stellata’, dove la statua viene conservata durante l’anno, una funzione questa, detta se ne trase à Maronna, molto sentita dai positanesi, che si ripete durante l’anno alle prime comunioni ed il 15 agosto. Insieme alla Madonna è stata anche deposta dall’altare la statua del bambino Gesù , ò bambiniello, funzione che pone fine simbolicamente alle festività natalizie.

Foto Pamela Cuomo.