Positano, civiltà dei dipendenti del parcheggio Di Gennaro nel rimuovere le deiezioni canine

Positano. Purtroppo, a fronte di tanti cittadini civili e rispettosi delle regole, in ogni paese – non solo Positano – ci sono persone che non rispettano l’ambiente e gli altri con atteggiamenti deprecabili e sicuramente da condannare. Nel caso specifico torna l’attenzione su uno dei problemi molto comune nelle città, ovvero le deiezioni canine. Nonostante si invitino i padroni dei cani a mantenere le strade pulite raccogliendo i “ricordini” lasciati dal proprio amico a quattro zampe, c’è sempre chi preferisce far finta di nulla e passare oltre. E’ pur vero che spesso a lasciare un segno del proprio passaggio sono cani randagi, ma anche in questo caso è buona norma cercare di ripulire la strada dalle deiezioni. E’ quanto accaduto a Positano dove, davanti all’ingresso del parcheggio “Di Gennaro” qualche cagnolino (non sappiamo se randagio oppure con il proprio padrone) aveva lasciato il segno del suo passaggio. Solerte l’intervento dei dipendenti del parcheggio stesso che hanno provveduto immediatamente a ripulire la strada, dando esempio di civiltà ed amore per il proprio paese.