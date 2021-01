Positano. Ci lascia Angelo Collina, il decano dei pasticcieri. Questa mattina la perla della Costiera amalfitana si è svegliata con un lutto che ha colpito tutti. Se ne è andato Angelo Collina, decano dei pasticcieri di Positano, la sua arte è stata tramandata ai migliori pasticcieri ora in circolazione. Dal suo laboratorio a Praiano continuava a sfornare i migliori dolci in assoluto. Non era un pasticciere qualunque, era un artista del dolce. Un grande uomo di una grande famiglia, sempre dolce anche d’animo, grande lavoratore sempre col sorriso. Ora sarà lì a preparare dolci in paradiso. Ti sia lieve la terra.