Positano, chi ha ucciso “Cazone stracciato”? La nuova favola noir di Giuseppe Rispoli

Positano. Oggi arriva a sorpresa una nuova favola dell’attore Giuseppe Rispoli, ambientata sempre nel “paese baciato dal sole e dal mare”. Ma questa volta l’autore ci regala una novità. Eravamo infatti abituati ai racconti di fantasia dal lieto fine e dalle atmosfere serene e un po’ magiche. Ed invece ora ci troviamo di fronte alla prima favola noir. Una storia avvincente dal finale degno di un grande giallo che vede protagonista un personaggio bizzarro: “Cazone stracciato”. In questa nuova ed avvincente versione di favole Giuseppe ha la bravura di coinvolgerci in prima persona, lasciando in sospeso il finale e dandoci la possibilità di diventare dei piccoli detective sulla scena di un crimine. Facciamo volare la nostra fantasia e cerchiamo di capire chi è l’assassino del povero “Cazone stracciato”.

Cambia il genere delle favole ma non cambia la bravura dell’autore che, in questo racconto, dà prova di tutta la sua arte nel calarsi in vari personaggi. Non vi anticipiamo nulla ovviamente ma vi invitiamo ad ascoltare la favola direttamente dalla voce narrante di Giuseppe per poi fornire la vosta ipotesi sul finale. Sarà giusta o sbagliata poco importa, quel che conta è che la fantasia comincerà a volare facendovi ipotizzare mille scene e mille soluzioni. Ed allora non ci resta che augurarvi buon divertimento e buona indagine.