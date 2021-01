Positano: auguri al prof Francesco Talamo, 90 anni di un simbolo del turismo che significa accoglienza. Il caro professor Francesco Talamo compie 90 anni, ci tengo a fargli gli auguri, per me è un simbolo della Positano accogliente, in lui la perla della Costiera amalfitana ha un modello , il turismo dell’accoglienza, sempre. Il suo albergo, l’hotel Pasitea, è sempre stato aperto, una tradizione che continua con il figlio Gianmaria, ancora oggi si parla di destagionalizzazione , ma c’è chi la ha sempre fatta. Uomo onesto, politico serio e coscienzioso, professore rigoroso e umano, ma anche grande uomo di cultura e scrittore, una vita straordinaria, che ci raccontava durante interminabili caffè , ora sta a Roma , dove ha festeggiato con gli stretti congiunti, lo aspettiamo alla fine di questo periodo, intanto auguri con il pensiero di Alessandro

Auguri Prof 90