Positano ( Salerno ) . Ambulanza e Forestale a Montepertuso, malore a una donna durante una passeggiata. Preoccupazione nella perla della Costiera amalfitana per un’ambulanza del 118 con i carabinieri della Forestale. Si trattava di una donna che si era sentita male durante un’escursione in montagna, per fortuna la donna è stata subito soccorsa ed è fuori pericolo.