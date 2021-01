Positano. Aiutateci a trovare il gatto “Coco”. Il gatto, un randagio al quale però ci siamo affezionati e lo davamo da mangiare, è stato preso da Via Boscariello per sterilizzarlo e fargli antibiotico insieme ad un gruppo di gatti di una colonia, una azione volta a tutelare i nostri amici a quattro zampe, ma non tutti lo sapevano, magari è opportuno mettere un avviso con volantini, sulla pagina Facebook, ma anche a Positanonews, che farà sapere a tutti dell’intervento meritorio e meritevole. Il gatto è scappato dal rifugio di SOS Animali dalle scuole elementari, l’edificio si trova al di sopra del depuratore, il gatto si trova o verso la spiaggia e si trova probabilmente fra la zona dei Mulini e Via Pasitea. Gli è stato somministrato l’antibiotico e quindi è coperto , è sano, forse spaventato, ma tranquillo . Siamo disposti a dare una ricompensa a chi lo trova . Ringraziamo anche i volontari di SOS Animali che si stanno attivando e chiunque lo faccia .

Cellulare 3381830438

