Positano: aggressioni e minacce. Famiglia esasperata denuncia tutto

Positano. Aggressioni e minacce per una famiglia esasperata, che adesso ha denunciato. Un vero e proprio inferno, che dura da mesi. Minacce, aggressioni verbali, molestie, intimidazioni, atti persecutori. E’ ciò che sta subendo una famiglia di Positano che, a dir poco esasperata, ha deciso di presentare numerose denunce alla Procura di Salerno chiedendo l’intervento della magistratura. Gli aggressori, stando alle querele, sono persone del posto, che abitano nelle immediate vicinanze delle vittime. Tutto inizia diverso tempo fa, anche prima del lockdown dovuto all’emergenza Covid 19. Le vittime dichiarano di subire aggressioni e minacce per strada, senza un apparente motivo.

Hanno più volte rivolto richieste d’aiuto alle forze dell’ordine, leggiamo su Metropolis, in forza anche di fotografie e video registrati con i propri smartphone. Il culmine della vicenda arriva diversi mesi fa quando madre e figlia si trovano nei pressi del giardino sottostante la propria abitazione. Improvvisamente viene versato contro le donne un secchio con dell’imprecisata sostanza. A riportare le lesioni più gravi è la ragazza, di ventitré anni: prova inizialmente bruciore e, anche a causa di pregresse patologie, sorgono complicazioni cliniche accertate nei vari ospedali: ancora oggi tali problemi non consentono alla ragazza di alimentarsi in modo autonomo. Le denunce in Procura a Salerno sono almeno tre. Una delle ultime riguarda un tentativo di aggressione nei confronti della madre della ragazza.