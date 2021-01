Positano . Addio a Fabrizio Knight, il signore della penna. A darci la notizia Anna Mandara, ex assessore del Comune di Positano, che come tutti noi aveva una stima grandissima di Fabrizio “Abbiamo perso un grande uomo, un grande cittadino di Positano”. Fa parte di quella classe nobile di Napoli che ama la perla della Costiera amalfitana, che vede in Positano un rifugio dorato, un luogo dell’anima, un luogo eletto. E Fabrizio Knight non aveva avuto la fortuna di nascere a Positano, ma ha deciso di sceglierla come città amata.

“Lasciai Napoli per Positano, a Chiaia un fitto passato da 5 a 15 mila euro e lasciai la gioielleria di famiglia ( dopo 150 anni, ndr), ma non solo per quel motivo, ora vi è un negozio per bambini..” Insomma una intervista confessione ieri sul Corriere del Mezzogiorno , inserto del Corriere della sera, quella di Fabrizio Knight , che tutti conosciamo e apprezziamo nella perla della Costiera amalfitana per la sua cultura e creatività, con libri da non perdere che tratteggiano storie e personaggi che sono entrati nel mito della Positano degli artisti , come Clavel, fra Positano e Capri. Al proposito abbiamo ripreso un articolo di Laura Cocozza

Fabrizio Knight faceva parte di quel gruppo di amici come Vittorio Pugliese, Franco Sersale, Gianfredo Puca, Riccardo Parisio Perrotti , i Rispoli l’epoca d’oro dei “Leoni al Sole” che trascorrevano le loro ore sotto i portici della Buca di Bacco ad un passo dalla spiaggia grande e con una coppa di champagne , la Positano del Generale Clark, di Leonide Massine, di Wilhelm Kempf, di Graham Green, di zio Carlino indimenticato e rimpianto ideatore del fantastico San Pietro, con un occhio alle belle donne e alla vita gaudente e spensierata di Positano.

Quella “leggerezza” che non era leggerazza intesa nel senso di superficialità, ma di quella “Gioia di vivere” che rendeva Positano unica.