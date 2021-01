Positano accoglie il 2021 con il concerto di Capodanno in streaming

Positano accoglie il 2021 con il concerto dell’ 1 gennaio alle 12.30 e per lanciare un segnale di ripartenza per tutto il settore.

Protagonisti del concerto sono il soprano Antonella De Chiara e il tenore Daniele Zanfardino, accompagnati dall’Ensemble lirico italiano, con Giuseppe Di Bianco (pianoforte), Salvatore Dell’Isola (clarinetto) e Armando Rizzo (fisarmonica). Si brinda al nuovo anno sulle note di Verdi, Strauss, Morricone e Piazzolla con l’esecuzione di alcuni di questi brani nella Villa Romana.

Le note sono un forte segnale di partecipazione, rinascita, unione e strumento ideale per dare messaggio autentico di speranza. Il live fa da preludio a un ricco cartellone di eventi ideati per il più ampio progetto Vicoli in arte – 100 giorni di musica, teso a rilanciare e valorizzare i luoghi più suggestivi della perla della Costiera con spettacoli itineranti ed esibizioni dal vivo.