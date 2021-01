Positano . A una settimana dall’inizio delle Superiori preoccupazioni per la SITA, come si è organizzata? Sempre che si sia organizzata. Insomma le scuole superiori dovranno cominciare da lunedì primo febbraio e dalla perla della Costiera amalfitana gli studenti frequentano le scuole della Penisola Sorrentina, da Sorrento a Meta, il cruccio principale non è la sicurezza nelle scuole. Ambienti molto più controllati di tutti quelli già aperti e frequentati , ma il trasporto pubblico che in Campania ha problemi non di poco conto. I genitori si chiedono, ma la SITA come si è organizzata? E magari sarebbe il caso che i sindaci di Positano e Praiano bussino alla porta della società per avere delucidazioni sulle linee che portino al Liceo di Meta e a quello di Sorrento oltre che alle scuole ai colli di Fontanelle di Sant’Agnello e Piano.

La soluzione è mantenere le corse che già c’erano e chiedere corse da Amalfi verso Sorrento con copertura dalle 7 alle 10 all’andata, lo sdoppiamento delle entrate nelle classi potrebbe rendere necessario un orario flessibile. Al turistico a Sorrento già c’è entrata alle 8 e alle 9, al Liceo si parla di 8 e 10 . Sicuramente non ci sarà il problema dell’affollamento, visto che non ci sono turisti e che per il coronavirus Covid-19, probabilmente la stagione comincerà più tardi, ma bisogna prepararsi anche a questa eventualità.