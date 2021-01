Positano, a settembre arrivano gli americani: matrimonio da favola in una villa. A Positano, la perla della Costiera Amalfitana, cominciano ad arrivare le prenotazioni. Anche agli alberghi di lusso. Tutti i clienti americani che l’anno scorso non sono potuti venire a causa del Coronavirus e delle restrizioni per contenerlo, vorrebbero tornare al più presto. In particolare, le prenotazioni si stanno concentrando a settembre per ovvi motivi. Chiaramente, in molti si aspettano che a settembre la situazione del Covid sia abbastanza contenuta per poter tornare a vivere normalmente. Per questo motivo, ci sono anche prenotazioni di matrimoni: in particolare un matrimonio da favola è previsto in una villa di Positano.

Ovviamente, sono prenotazioni condizionate allo sviluppo del Covid, ma ci sono segnali di ottimismo. La convinzione generale è che la stagione turistica anche quest’anno comincerà in ritardo, Pasqua salterà. Per questo, quasi tutti cominceranno a lavorare verso fine maggio ed inizio giugno, mentre nella città verticale già ci sono alcuni alberghi aperti.